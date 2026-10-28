eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Verlusten

Die eToro-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 23,18 USD abwärts. In der Spitze büsste die eToro-Aktie bis auf 23,12 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 60'162 eToro-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 90,68 Prozent. Bei 23,12 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,26 Prozent würde die eToro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. eToro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 10.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen