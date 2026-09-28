eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag tiefer

Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,1 Prozent auf 25,83 USD ab. Bei 25,82 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 94'027 Stück.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,12 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 24,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten eToro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 239.52 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eToro 176.12 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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