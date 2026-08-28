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28.08.2026 16:29:00

eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Nachmittag auf rotes Terrain

eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Nachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 31,39 USD.

eToro
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Die eToro-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 31,39 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die eToro-Aktie bis auf 31,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 35'814 eToro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 47,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,73 Prozent. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eToro-Aktie derzeit noch 21,17 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2026 2,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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