Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 20,12 USD. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,16 USD an. Mit einem Wert von 20,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 59'493 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eToro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2026 bei 18,46 USD. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 10.11.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 197.02 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 176.75 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte eToro am 23.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,02 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Krypto-Aktien im Sog von Binance: Goldman analysiert Gewinner und Verlierer

Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen