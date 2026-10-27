eToro Aktie News: eToro am Nachmittag in Rot

Um 16:28 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 23,33 USD. Die eToro-Aktie sank bis auf 23,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 37'969 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,20 USD erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 89,46 Prozent Plus fehlen der eToro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2026 auf bis zu 23,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,21 Prozent.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,00 Prozent auf 239.52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von eToro.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,26 USD je Aktie in den eToro-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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