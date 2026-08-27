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27.08.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag an Fahrt

eToro Aktie News: eToro gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 31,05 USD zu.

eToro
25.03 CHF 1.57%
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Das Papier von eToro konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 31,05 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die eToro-Aktie bei 31,18 USD. Bei 30,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'241 eToro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 47,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten eToro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. eToro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,55 USD je Aktie in den eToro-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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