eToro Aktie News: eToro verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die eToro-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 29,49 USD. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,49 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,89 USD. Bisher wurden heute 86'876 eToro-Aktien gehandelt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 17.02.2026 äusserte sich eToro zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,73 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 237.86 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -9,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261.73 Mio. USD umgesetzt worden waren.

eToro wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 16.06.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.06.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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