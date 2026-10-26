|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 23,54 USD ab.
Um 16:28 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 23,54 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte eToro-Aktie bei 23,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114'736 eToro-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 44,20 USD. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 87,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2026 bei 23,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eToro-Aktie 0,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten eToro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat eToro im vergangenen Quartal 239.52 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eToro 176.12 Mio. USD umsetzen können.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu eToro
|
16:29
|eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: eToro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: eToro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: eToro präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.06.26
|eToro exploring acquisitions amid push into traditional banking services (Financial Times)
|
15.06.26
|eToro exploring acquisitions amid push into traditional banking services (Financial Times)
|
11.05.26
|Ausblick: eToro stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: eToro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu eToro
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.