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26.10.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag im Minusbereich

eToro Aktie News: eToro am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 23,54 USD ab.

eToro
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Um 16:28 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 23,54 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte eToro-Aktie bei 23,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114'736 eToro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 44,20 USD. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 87,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2026 bei 23,38 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eToro-Aktie 0,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten eToro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat eToro im vergangenen Quartal 239.52 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eToro 176.12 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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