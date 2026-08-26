eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Bei der eToro-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 30,90 USD. Bei 31,25 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 30,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 30,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 52'536 eToro-Aktien umgesetzt.

Bei 47,62 USD markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 35,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eToro-Aktie 24,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 hat eToro die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176.12 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239.52 Mio. USD ausgewiesen.

eToro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je eToro-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,55 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen