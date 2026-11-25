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25.11.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 18,80 USD.
Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 18,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 18,46 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 18,61 USD. Bisher wurden heute 64'899 eToro-Aktien gehandelt.
Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,20 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eToro-Aktie mit einem Kursplus von 135,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2026 bei 18,46 USD. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 1,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 10.11.2026 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 197.02 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.75 Mio. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,02 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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eToro am 25.11.2026
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