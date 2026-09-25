eToro Aktie News: eToro am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 26,63 USD ab. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 26,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 30'288 eToro-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,20 USD an. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 39,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,10 Prozent würde die eToro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je eToro-Aktie. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. eToro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,00 Prozent auf 239.52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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