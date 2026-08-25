eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 29,57 USD. In der Spitze gewann die eToro-Aktie bis auf 29,68 USD. Bei 29,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 58'317 eToro-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,04 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 16,33 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eToro am 11.08.2026. Es stand ein EPS von 0,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eToro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 239.52 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 176.12 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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