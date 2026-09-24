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24.09.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 26,87 USD.

eToro
22.04 CHF -4.18%
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Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 26,87 USD. Die eToro-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,66 USD nach. Bei 26,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 43'078 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 45,00 USD. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 67,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 24,74 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eToro 0,38 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 239.52 Mio. USD gegenüber 176.12 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

eToro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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