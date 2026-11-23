Um 16:28 Uhr stieg die eToro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 19,62 USD. Kurzfristig markierte die eToro-Aktie bei 19,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 19,72 USD. Der Tagesumsatz der eToro-Aktie belief sich zuletzt auf 85'285 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 44,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 125,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 USD am 20.11.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie.

Nachdem eToro seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. eToro liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 197.02 Mio. USD – ein Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eToro 176.75 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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