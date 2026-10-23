Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’462 -0.6%  SPI 20’388 -0.5%  Dow 52’215 -1.2%  DAX 25’182 -0.8%  Euro 0.9244 0.5%  EStoxx50 6’068 -0.3%  Gold 3’994 -0.8%  Bitcoin 67’017 0.5%  Dollar 0.8250 0.0%  Öl 117.1 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Goldman rät zum Kauf: Ist bei CoreWeave jetzt der optimale Zeitpunkt zum Einstieg?
Ethereum droht ein wichtiger Käufer wegzubrechen – wie tief fällt der Kurs?
DKSH: Mit Rückenwind in neue Höhen
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Suche...
ETF Sparplan

eToro Aktie 143548557 / VGG320891077

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von eToro. Der eToro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 23,89 USD.

eToro
19.77 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,89 USD ab. In der Spitze büsste die eToro-Aktie bis auf 23,89 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,02 USD. Bisher wurden heute 40'962 eToro-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,20 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Bei 23,89 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 11.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176.12 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239.52 Mio. USD ausgewiesen.

Die eToro-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu eToro

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu eToro

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:00 Logo WHS Warum Trader zu früh kaufen und zu früh verkaufen – dieser Fehler kostet bares Geld!
23.10.26 Marktüberblick: Sartorius und SAP nach Zahlen gesucht
23.10.26 SMI schnuppert bereits am Rekordhoch
23.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4’000-Dollar-Marke im Fokus
22.10.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
22.10.26 Was nach dem ersten Duft bleibt
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’036.28 19.66 S5ZB0U
Short 15’345.07 13.79 SQZB4U
Short 15’907.89 8.98 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’462.36 23.10.2026 17:30:11
Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

eToro 19.77 -0.81% eToro

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie schwächelt: US-Rechtsstreit um CS-Managerboni wohl gewonnen
Schock nach Impfstoff-Daten: Moderna-Aktie sackt um ein Viertel ab
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester
SpaceX-Aktie stärker: Trotz Trump-Aussage - Ukraine kämpft weiter mit Starlink-Einschränkungen
Holcim-Aktie springt hoch: Deutlicher Schub bei Umsatz und Betriebsgewinn im 3. Quartal - weitere Übernahmen
Sika-Aktie verliert trotzdem: Konzern wächst weiter und baut Gewinn aus
Mögliche SpaceX-Fusion: Was ein Mega-Deal mit Tesla für die Aktien und die Depots bedeuten würde
Volvo-Aktie schwächelt: Lkw-Hersteller punktet mit höherer Profitabilität und Zuversicht

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 43/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.