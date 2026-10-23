eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,89 USD ab. In der Spitze büsste die eToro-Aktie bis auf 23,89 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,02 USD. Bisher wurden heute 40'962 eToro-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,20 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 85,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Bei 23,89 USD erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 11.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176.12 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239.52 Mio. USD ausgewiesen.

Die eToro-Bilanz für Q3 2026 wird am 10.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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