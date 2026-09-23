eToro Aktie News: eToro tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 27,95 USD. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 27,90 USD. Bei 28,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 42'422 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eToro-Aktie. Bei 24,74 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eToro-Aktie derzeit noch 11,48 Prozent Luft nach unten.

eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 239.52 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176.12 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 16.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2026 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen