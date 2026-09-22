eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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22.09.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 28,40 USD nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 28,40 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 28,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,89 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57'800 eToro-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2025 auf bis zu 46,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 24,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 12,89 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass eToro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eToro 0,000 USD aus. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 239.52 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eToro einen Umsatz von 176.12 Mio. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,52 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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