eToro Aktie News: eToro legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die eToro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 28,44 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 29,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 78'028 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 46,26 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eToro-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 14,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 11.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 239.52 Mio. USD gegenüber 176.12 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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