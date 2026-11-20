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20.11.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Freitagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von eToro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 19,41 USD abwärts.
Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 19,41 USD. Der Kurs der eToro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,37 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,37 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 50'701 eToro-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 44,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 127,72 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,37 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je eToro-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 10.11.2026. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 197.02 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.75 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,47 Prozent gesteigert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 23.02.2027 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,02 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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