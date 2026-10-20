eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 24,53 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die eToro-Aktie bei 24,53 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,99 USD. Bisher wurden via NASDAQ 49'180 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 44,20 USD. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 44,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eToro-Aktie derzeit noch 2,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem eToro seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. eToro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 239.52 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eToro 176.12 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von eToro.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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