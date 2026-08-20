eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das eToro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 28,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die eToro-Aktie sogar auf 29,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 29,34 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133'897 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,62 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,83 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 24,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 14,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte eToro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. eToro gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent auf 239.52 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 176.12 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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