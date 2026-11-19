|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Donnerstagnachmittag tiefer
Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 20,23 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 20,23 USD. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 20,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 51'498 eToro-Aktien umgesetzt.
Bei 44,20 USD markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 118,54 Prozent. Bei einem Wert von 20,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die eToro-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten eToro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte eToro am 10.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 197.02 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.75 Mio. USD in den Büchern standen.
eToro wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen.
In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Krypto-Aktien im Sog von Binance: Goldman analysiert Gewinner und Verlierer
Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu eToro
|
19.11.26
|eToro Aktie News: eToro am Donnerstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: eToro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: eToro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: eToro präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.06.26
|eToro exploring acquisitions amid push into traditional banking services (Financial Times)
|
15.06.26
|eToro exploring acquisitions amid push into traditional banking services (Financial Times)
Analysen zu eToro
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.