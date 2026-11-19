Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 20,23 USD. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 20,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 51'498 eToro-Aktien umgesetzt.

Bei 44,20 USD markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 118,54 Prozent. Bei einem Wert von 20,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die eToro-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten eToro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte eToro am 10.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 197.02 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.75 Mio. USD in den Büchern standen.

eToro wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Krypto-Aktien im Sog von Binance: Goldman analysiert Gewinner und Verlierer

Figma-Aktie startet fulminant an der Börse - Hoffnung auf neue IPO-Welle mit diesen Tech-Firmen