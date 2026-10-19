eToro Aktie News: eToro tendiert am Montagnachmittag südwärts

Das Papier von eToro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 24,21 USD abwärts. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 24,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,67 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 37'618 eToro-Aktien umgesetzt.

Bei 44,20 USD erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 45,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,50 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten eToro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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