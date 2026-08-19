eToro Aktie News: eToro am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 27,84 USD. Bei 28,00 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 45'013 eToro-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,90 USD) erklomm das Papier am 20.08.2025. Gewinne von 72,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (24,74 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 11,14 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

eToro-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent auf 239.52 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 176.12 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,58 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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