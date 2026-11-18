Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 20,55 USD. Bei 20,43 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 95'015 eToro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 115,09 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,43 USD erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 0,58 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten eToro-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte eToro am 10.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 197.02 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.75 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,47 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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