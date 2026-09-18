eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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18.09.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag kaum verändert
Die Aktie von eToro hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die eToro-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 27,95 USD.
Die eToro-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 27,95 USD. Bei 28,12 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 27,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 55'756 eToro-Aktien den Besitzer.
Bei 46,26 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 65,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie.
Zuletzt erhielten eToro-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 äusserte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 239.52 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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