eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Nachmittag ins Minus

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 27,51 USD. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,51 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 70'022 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2025 auf bis zu 48,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eToro-Aktie somit 42,87 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 11,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eToro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 239.52 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 176.12 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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