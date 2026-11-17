Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,7 Prozent auf 21,24 USD ab. Im Tief verlor die eToro-Aktie bis auf 21,15 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,68 USD. Der Tagesumsatz der eToro-Aktie belief sich zuletzt auf 126'267 Aktien.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 44,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eToro-Aktie mit einem Kursplus von 108,10 Prozent wieder erreichen. Am 17.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 21,15 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 0,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 10.11.2026 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eToro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,47 Prozent auf 197.02 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176.75 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte eToro Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,02 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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