eToro Aktie News: eToro am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von eToro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 28,16 USD abwärts. Die eToro-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,06 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 28,75 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 31'973 eToro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,74 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,14 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 11.08.2026. Das EPS lag bei 0,65 USD. Im letzten Jahr hatte eToro einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 239.52 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 176.12 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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