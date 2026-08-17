eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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17.08.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro tendiert am Montagnachmittag südwärts
Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 28,07 USD ab.
Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 28,07 USD ab. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 28,05 USD. Bei 28,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 115'300 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 48,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,74 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für eToro-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. eToro gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,00 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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