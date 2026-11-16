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16.11.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 22,01 USD.
Die eToro-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 22,01 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die eToro-Aktie bisher bei 21,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,76 USD. Bisher wurden via NASDAQ 67'204 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eToro-Aktie somit 50,20 Prozent niedriger. Am 11.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,25 Prozent würde die eToro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 10.11.2026 lud eToro zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 197.02 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 176.75 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte eToro am 23.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,05 USD je Aktie in den eToro-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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