eToro Aktie News: eToro fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 24,50 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 24,48 USD. Bei 24,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39'492 eToro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 44,20 USD. Mit einem Zuwachs von 80,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 24,09 USD. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 1,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat eToro im vergangenen Quartal 239.52 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eToro 176.12 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von eToro.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,36 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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