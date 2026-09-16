eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 28,44 USD. Im Tief verlor die eToro-Aktie bis auf 28,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 62'514 eToro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (24,74 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,01 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je eToro-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte eToro am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 239.52 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176.12 Mio. USD umgesetzt.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,54 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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