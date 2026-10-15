eToro Aktie News: eToro tendiert am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die eToro-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 24,40 USD. Im Tageshoch stieg die eToro-Aktie bis auf 24,48 USD. Die Abwärtsbewegung der eToro-Aktie ging bis auf 24,09 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 32'761 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,20 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 81,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 1,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten eToro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,00 Prozent auf 239.52 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. eToro dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,38 USD je eToro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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