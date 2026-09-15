eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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15.09.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 29,12 USD ab.
Der eToro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 29,12 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die eToro-Aktie bis auf 29,03 USD. Mit einem Wert von 29,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 35'369 eToro-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eToro-Aktie 58,89 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 24,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Mit einem Kursverlust von 15,03 Prozent würde die eToro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für eToro-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 hat eToro die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. eToro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,54 USD je eToro-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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