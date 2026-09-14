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14.09.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro steigt am Montagnachmittag

eToro Aktie News: eToro steigt am Montagnachmittag

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die eToro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 30,46 USD.

eToro
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Das Papier von eToro konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 30,46 USD. Bei 30,76 USD erreichte die eToro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35'705 eToro-Aktien.

Bei 46,26 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eToro-Aktie mit einem Kursplus von 51,87 Prozent wieder erreichen. Bei 24,74 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eToro-Aktie derzeit noch 18,78 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte eToro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte eToro 0,38 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eToro in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 239.52 Mio. USD im Vergleich zu 176.12 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,54 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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