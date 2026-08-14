eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,88 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die eToro-Aktie bis auf 28,69 USD. Bei 29,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 82'268 eToro-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 48,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 69,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eToro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (24,74 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die eToro-Aktie mit einem Verlust von 14,34 Prozent wieder erreichen.

Für eToro-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 239.52 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176.12 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von eToro.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,58 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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