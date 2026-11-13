eToro Aktie News: Anleger schicken eToro am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,3 Prozent auf 22,17 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 22,16 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 25'931 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 44,20 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,37 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,30 USD ab. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 4,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 10.11.2026 lud eToro zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 197.02 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte eToro einen Umsatz von 176.75 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte eToro die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,05 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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