eToro Aktie News: eToro tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 24,90 USD. Die eToro-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,73 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 25,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 37'345 eToro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 44,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,51 Prozent könnte die eToro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,73 USD ab. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 0,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten eToro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 239.52 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176.12 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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