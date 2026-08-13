eToro Aktie News: eToro zieht am Donnerstagnachmittag an

Um 16:28 Uhr ging es für das eToro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 28,60 USD. Der Kurs der eToro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,80 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eToro-Aktien beläuft sich auf 108'818 Stück.

Am 14.08.2025 markierte das Papier bei 51,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eToro-Aktie derzeit noch 79,41 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 13,50 Prozent sinken.

eToro-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. eToro liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte eToro 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 239.52 Mio. USD gegenüber 176.12 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der eToro-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,62 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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