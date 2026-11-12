eToro Aktie News: eToro verliert am Nachmittag

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 22,47 USD. Bei 22,23 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 54'371 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 96,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2026 Kursverluste bis auf 21,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 5,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 10.11.2026 hat eToro die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eToro 0,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 197.02 Mio. USD – ein Plus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eToro 176.75 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die eToro-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass eToro im Jahr 2026 2,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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