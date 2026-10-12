eToro Aktie News: eToro am Nachmittag im Minusbereich

Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 25,34 USD nach. Bei 25,34 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,71 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 40'716 eToro-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eToro-Aktie derzeit noch 74,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 2,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. eToro gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eToro noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat eToro mit einem Umsatz von insgesamt 239.52 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 36,00 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem eToro-Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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