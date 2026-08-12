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12.08.2026 16:29:00

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Kurseinbussen

eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von eToro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 28,68 USD.

eToro
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 28,68 USD. Die eToro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,56 USD ab. Mit einem Wert von 29,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 188'424 eToro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 55,49 USD. Mit einem Zuwachs von 93,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der eToro-Aktie ist somit 13,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat eToro 239.52 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 208.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die eToro-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet. eToro dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eToro einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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