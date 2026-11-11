eToro Aktie News: eToro verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr stieg die eToro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 22,20 USD. Im Tageshoch stieg die eToro-Aktie bis auf 22,38 USD. Bei 21,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 77'315 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 44,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der eToro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2026 (21,30 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,47 Prozent auf 197.02 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 176.75 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von eToro veröffentlicht werden. Am 16.11.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,12 USD je eToro-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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