eToro Aktie News: eToro am Freitagnachmittag freundlich

Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 30,55 USD. In der Spitze gewann die eToro-Aktie bis auf 30,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,94 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107'507 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 46,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die eToro-Aktie mit einem Kursplus von 51,42 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 24,74 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eToro-Aktie 23,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für eToro-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 lud eToro zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eToro ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat eToro im vergangenen Quartal 239.52 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eToro 176.12 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte eToro am 16.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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