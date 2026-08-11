eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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11.08.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro bricht am Dienstagnachmittag ein
Die Aktie von eToro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 31,35 USD abwärts.
Der eToro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 7,8 Prozent auf 31,35 USD. Die eToro-Aktie sank bis auf 30,11 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,79 USD. Zuletzt wechselten 208'533 eToro-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 58,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,96 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 24,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eToro-Aktie mit einem Verlust von 21,08 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 12.05.2026. eToro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 268.01 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208.83 Mio. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 16.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,88 USD je eToro-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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