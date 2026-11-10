eToro Aktie News: eToro gibt am Dienstagnachmittag deutlich nach

Das Papier von eToro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,9 Prozent auf 21,70 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die eToro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,60 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,00 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203'207 Stück gehandelt.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 103,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2026 auf bis zu 21,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an eToro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 USD. Im Vorjahresviertel hatte eToro 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 239.52 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 176.12 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte eToro am 23.02.2027 präsentieren. Am 16.11.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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