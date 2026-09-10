eToro Aktie News: eToro gibt am Donnerstagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 30,19 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte eToro-Aktie bei 30,00 USD. Mit einem Wert von 30,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 59'819 eToro-Aktien.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eToro-Aktie 53,23 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,74 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für eToro-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eToro ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 239.52 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 176.12 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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