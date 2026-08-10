eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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10.08.2026 16:29:00
eToro Aktie News: eToro tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 34,50 USD.
Die eToro-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 34,50 USD. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 34,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,11 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 44'359 eToro-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,30 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eToro-Aktie 68,99 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 24,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die eToro-Aktie damit 39,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten eToro-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 12.05.2026 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 268.01 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 208.83 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte eToro am 11.08.2026 vorlegen. Am 17.08.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,88 USD je Aktie in den eToro-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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