eToro Aktie News: eToro präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von eToro konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 23,30 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eToro-Aktie bisher bei 23,30 USD. Bei 23,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47'486 eToro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,20 USD) erklomm das Papier am 05.12.2025. Der derzeitige Kurs der eToro-Aktie liegt somit 47,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,05 USD am 31.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eToro-Aktie 5,36 Prozent sinken.

eToro-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 äusserte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 239.52 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.12 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte eToro am 10.11.2026 vorlegen. eToro dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2026 2,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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